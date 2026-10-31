İncirli: Halk değişim istiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Partinin milletvekili ve yerel seçimlere yönelik adayları ile partililer CTP Genel Merkezi’nde toplanarak, bando ekibi eşliğinde mahkemelere yürüdü. Yürüyüşte, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganı da atıldı.

Genel Başkan Sıla Usar İncirli, mahkemelere girişinde Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile de selamlaştı.

Daha sonra Genel Başkan İncirli ve Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekillerinin adaylık başvurularını YSK’ya sundu.

Başvuru sonrası mahkemeler önünde açıklama yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, oldukça hazırlıklı bir süreç geçirdiklerini belirterek, aday belirleme, parti politikalarının geliştirilmesi ve ortak gelecek programının hazırlanması sürecinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

YSK’ya özenli ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür eden İncirli, hem yerel hem de genel seçimlerin birlikte yapılacak olmasının zor olacağını ancak YSK’nın hazırlıklı olduğunu belirtti.

Seçimlerin demokrasinin temeli olduğunu vurgulayan İncirli, seçim sandığının kurulmasına çok az bir zaman kaldığına dikkat çekerek, “Halkımız geçtiğimiz 5 hatta 6-7 yıl içerisinde kötü yönetimden dolayı oldukça hayal kırıklığına uğramıştır. Büyük bir öfke hissetmektedir ve geleceğe ilişkin de derin kaygılar içerisindedir” diye konuştu.

Halkın değişim talebi ve arzusunun açık bir şekilde ortada olduğunu söyleyen İncirli, bu değişimin yaşanacağı, halkın özgür iradesinin ortaya çıkacağı yerin de sandık olacağını kaydetti.

CTP, yerel seçimler için de başvuru yaptı

CTP ayrıca, yerel seçimler için Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Parti, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar belediyeleri için belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Lefkoşa Türk Belediyesi için ise belediye meclis üyeliğine yönelik başvuruda bulundu.

