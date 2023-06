İndirimler etkili oldu

Ömer KADİROĞLU

Uzun süre satışların zayıf gitmesinden yakınan esnaf, babalar gününde indirim kampanyası başlatarak bunun meyvelerini toplamaya başladı. Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa esnafı, son bir hafta içinde ‘Babalar Günü’ nedeniyle satışların hareketlendiğini söyledi.

En fazla kıyafet satışının yapıldığını belirten esnaf, yazlık kısa pantolon, t-shirt, gömlek satışlarının ilk sırada yer aldığını belirtti. T-shirt ve gömlek fiyatları 150 liradan başlıyor. Bazı mağazalarda ise babalar için indirimli saat ve gözlük satışlarının rağbet gördüğü belirtiliyor. Bunun için 500 liradan 5 bin liraya kadar seçenek sunuluyor.

Ne dediler?..

Derya Alp (Derya Butik)

“Satışlarımız iyi gidiyor. Ramazan Bayramı sonrasında anneler günü kutlandı, şimdi de babalar günü kutlanacak. Her şeye rağmen bir hareketlilik başlıyor. Seçimlerin ardından dövizde bir patlama yaşandı ve tüm bu olumsuzluklara rağmen satışlarımız iyi gidiyor. Daha önce bir müşteri 3-4 paket alarak gidiyordu. Şimdilerde kişi başı alınan paket sayısı düşse de satışlar devam ediyor. Babalar gününe özel kampanyamız vardır. Türkiye’den gelen ürünler dahil dolara endeksli olsa da güzel kampanyalar yapıyoruz. Fiyatlarımızı alınabilecek düzeyde tutmaya çalışıyoruz. 245 liradan T-shirtler, 449 liradan başlayan Karaca marka ürünlerimiz vardır. Her bütçeye uygun kaliteli ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Takım elbise, ayakkabı, gömlek, pantolon, parfüm takı gibi birçok seçeneğimiz var hiç bir şey seçemeyenler için de hediye çeklerimiz vardır. Kişi hediye seçemiyorsa belirlediği rakamda bir hediye çeki alıyor ve çeki hediye alacağı kişiye veriyor. Böylelikle hediyeyi alan kişi de kendi gelip beğendiği bir şeyi buradan alıyor. Tüm babalarımızın babalar günlerini gönülden kutluyorum.”

Huri Bavik (Suvari)

“Babalar günü ve pandemi sonrasındaki düğünlerin yoğunluğu ayrıca mezuniyet törenlerinin olması işlerimizde bir nebze de olsa hareketliliğe neden oluyor. Babalar gününe özel kampanyalar yaptık. 3 gömlek veya 3 T-shirt alındığında 500 TL bir rakam belirledik. Bunun dışında iki ürün alındığında 100 lira indirim uyguluyoruz. Her bütçeye uygun ürünlerimiz vardır. Hediye almak isteyenler için pantolon, gömlek, kemer, parfüm, ayakkabı, aksesuar ve takım elbise çeşitlerini mağazamızda müşterilerimize sunuyoruz. Öncelikle babamın ve eşimin olmak üzere tüm babaların babalar gününü samimi duygularımla kutluyorum.”

Bilgin Çevik

“Satışlarımız çok olmasa da iyi gidiyor. Babalar günü dolayısıyla beklediğimiz gibi olmasa da bir hareketlilik yaşıyoruz. Babalar gününe özel kampanyalar yaptık. Saatlerde yüzde 40, kolyelerde yüzde 30 indirim uyguluyoruz. Babalar gününde vatandaşlar genel olarak saat ve bileklik alıyorlar. Her bütçeye uygun ürünlerimizle müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Babalar gününde gelen müşterilerimize bütçelerine uygun ürünler sunuyoruz. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun.”

Laden Fellahoğlu

“İşlerimiz babalar günü nedeniyle az da olsa bir hareketlilik yaşanıyor. Babalar gününe özel gözlük, saat, çelik, gümüş, çakmak, tespih gibi ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası uyguluyoruz. Ürünlerimiz 800 TL’den başlıyor ve istenilen ürüne göre fiyatlar değişiyor. 200 TL’den başlayan çelik takılarımız da vardır. Tabi ki hiç bir şey eskisi gibi değil ve her geçen yıl bir önceki yılı arar durumdayız. Başta kendi babacığım ve ilk babalar gününü kutlayacak olan eşimin ve tüm babalarımızın babalar gününü kutlar sağlık dolu günler dilerim.”