AB’den destek istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paris’te gerçekleştirilen ve Rusya-Ukrayna savaşı ile bunun etkilerini ele alacak olan AB Gayri Resmi Zirve toplantısında yaptığı konuşmada “Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyum sağlamamasının kabul edilemez olduğu” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis yaptığı konuşmada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, neredeyse 48 yıldır işgal altında olan ve Türk işgalinin sonuçlarını yaşamaya devam eden bir ülke olarak, şu an Ukrayna’da meydana gelenleri tam olarak anladığını” ileri sürerek, Güney Kıbrıs’ın savaşın sona ermesine yönelik diplomatik çabalara olan istikrarlı desteğini belirtti.

Anastasiadis, konuşmasında ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinin de içinde bulunduğu AB’nin geniş bölgesinde, gereken yerde, güvenilir bir güvenlik sağlayıcısı olarak hareket edebilmeleri için, AB’nin savunma olanaklarının güçlendirilmesi konularına da atıfta bulundu.

Anastasiadis “AB’nin ilgili planlamalarında, AB ve üye devletlerin, Türkiye’den ötürü karşı karşıya kaldıkları tehdit ve provokasyonların göz önüne alınması gerektiğini” de öne sürdü.

AB’nin enerji bağımsızlığı konusunda ise, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa’ya enerji taşınması için geniş bölgedeki devletlerle yapılacak işbirlikleri aracılığıyla oynaması gereken önemli role de atıfta bulunan Anastasiadis, bu geçiş dönemi esnasında, doğal gaz yanı sıra (Euroafrica ve Euroasia Interconnector projeleri gibi) sınır ötesi bağlantıların hayata geçirilmesi aracılığıyla enerji tedarik yolları ve kaynakların çeşitlendirilmesi üzerinde durdu.

Konuşmasında “Türkiye’nin, Ukrayna’yı işgal etmesi yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyum sağlamamasına dair kabul edilemez bir tutumda” olduğunu ileri süren Anastasiadis, “Türkiye’nin bu şekilde kendi menfaatlerine hizmet etmesinin ötesinde, alınan tedbirlerin etkinliğini de önemli ölçüde etkilediği” iddiasında bulundu.