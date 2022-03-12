Bu işin perde  gerisi kalmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu kadar ciddi sorunlar varken, bir de demokratik var oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakıldığını vurguladı.

Memlekette yaşanan olayların ‘perde gerisinin’ kalmadığını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananları hatırlattı.

Katıldığı bir programda kabinede yaşanan ‘istifa’ ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tufan Erhürman, “Bu memlekette bir tek insan var mı ki bu meselenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tercihlerinin dahli olduğunu düşünmesin? Sokaktaki her bir birey bunun bir istifa olmadığını, kendi iradeleri olmadığını biliyor” diye konuştu.

Memlekette yaşanan olayların artık ‘perde gerisinin’ kalmadığına değinen Erhürman, herkesin söz konusu olayları bire bir gördüğünü vurguladı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatifi yürüten yerin Cumhurbaşkanlığı olup olmadığını soran Erhürman, “Sayın Ersin Tatar’dan farklı mı düşünüyor Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ki bu kadar önemseniyor Sayın Ertuğruloğlu’nun bir yerlerde olması? Sonuçta Türkiye’nin dahliyle Sayın Faiz Sucuoğlu değişiklik yapıyor. Kimse aklımızla dalga geçmesin. Sokaktaki her bir birey bunun bir istifa olmadığını, Sayın Faiz Sucuoğlu’nun iradesi olmadığını biliyor” diye konuştu.

“Bu halkın özgüvenini zedelemeye kimsenin hakkı yok”

Kıbrıs Türk halkının özgüvenini zedelemeye kimsenin hakkı olmadığının altını çizen Erhürman, memleketin esas meselelerinin bunlar olmadığını kaydetti.

Akaryakıtın pahalı olmasının, her şeyi etkileyen bir durum olduğuna dikkat çeken Erhürman, elektrik ve akaryakıt zamlarının, enflasyon ve hayat pahalılığını ‘patlatacağını’ vurguladı. Bunun sonucunda belediyelerin de maliyenin de ciddi sorunlarla karşılaşacağını ifade eden Erhürman, krizin günden güne büyüdüğünü belirtti. Ortada bir krizin olduğunu yineleyen Erhürman, hükümetin kendi kendini bile yönetemediğini ileri sürdü. Erhürman, “Bu hükümet, bakanının kim olacağına kendisi karar verebiliyor mu? Kendi kendini yönetmekten aciz olan bir yapının, bu kadar büyük bir krizi yönetmesini beklemek hayal değil mi?” diye sordu.

CTP’den hükümete çağrı

Öte yandan Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin yönetme becerisinin olmadığını artık tüm toplumun öğrendiğini, yönetme gailesi bulunmadığının da apaçık ortada olduğunu savunarak “Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın” çağrısı yaptı.

CTP, hükümetin, hayat pahalılığını ve enflasyonu patlatacak elektrik ve akaryakıt zamlarına devam ettiğini kaydederek bunu eleştirdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin halkın alım gücünü yerle bir etmeye devam ettiği savunuldu.