Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, görev süresi sona eren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre, görev süresi içerisinde afet ve acil durumlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sivil Savunma Başkanı Karakoç, personelinin özverili hizmetleriyle görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Süreç içerisinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yürüttükleri iş birliği için de teşekkürlerini ileten Karakoç, görevi devralan Atilla Karaca’nın da bu görevi başarıyla yürüteceğine inanç belirtti.

Atilla Karaca ise Karakoç’tan aldığı görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, Kıbrıs’ta görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Karaca, Bakanlık ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ülke için çok büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, teşkilatın, her türlü durumda üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu hizmetin, takdire şayan olduğunu belirtti.

Görevini devreden Necmi Karakoç’un enerjisi ile teşkilata önemli katkılar koyduğunun da altını çizen Amcaoğlu, hizmetlerinden dolayı Karakoç’a teşekkür ederken, görevi devralan Atilla Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi.

