Panik havası

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, kapalı bölge Maraş’a yönelik yeni oldubittileri hayata geçirmesinin engellenmesi için Türkiye’ye baskı yapılması talebinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Maraş İçin SOS” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdikleri temaslarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik baskı yapılması talebinde bulunduklarını yazdı.

Hristodulidis ve Dendias’ın, Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyaret ve kapalı bölge Maraş’a yönelik yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ihtimalini gündeme getirdiklerini belirten gazete, gerek AB ülkeleri gerekse AB’nin Erdoğan’ın kapalı bölge Maraş konusunda yeni oldubittiler yaratmasını önlemek amacıyla, 20 Temmuz tarihi öncesinde Erdoğan’a yönelik girişimde bulunmalarını istediklerini aktardı.

Gazete, Hristodulidis ve Dendias’ın, AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Komiseri Josep Borrell’le gerçekleştirdikleri ortak görüşmede bu talebi ilettiklerini ve Erdoğan’ın uyarıları dikkate almaması durumunda AB’nin buna tepkisinin “hemen ve net olması gerektiğini” vurguladıklarını yazdı.

Fransa ve İsrail

Hristodulidis’in zirve çerçevesinde Fransa, Mısır ve İsrail Dışişleri Bakanlarıyla görüştüğünü, Ağustos ayında BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak Hindistan’ın Dışişleri Bakanı’yla ise bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran gazete, Hristodulidis ve ekibinin, AB Dışişleri Bakanları’na yönelik bir kahvaltı toplantısı gerçekleştirdiğini, Mısır Dışişleri Bakanı’nın da bu toplantıya konuk olarak katıldığını yazdı.

Gazete, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mısır Dışişleri Bakanı’nın kahvaltı yemeğinde, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolü hakkında “çok olumlu ifadeler kullandığını” belirtirken, Hristodulidis’in Fransız mevkidaşıyla görüşmesinde ise, Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti öncesinde Fransa’nın girişeceği eylemler ve bu eylemlerin başarısız olması durumunda atılacak adımlara dair koordinasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada ise, Hristodulidis’in İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le de bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede ise, ikili ilişkiler ve işbirliği konularının ayrıntılı ele alınması amacıyla en yakın zamanda bir araya gelme taahhüdünde bulunulduğunu aktardı.