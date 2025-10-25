Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını suiistimal ettiği gerekçesiyle geçen yıldan bu yana Güney Kıbrıs’ta tu-tuklu bulunan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-dan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Philenews” kaynaklı haberde, mahkemenin bu cezayı, Aykut’un kabul ettiği 40 ayrı suçlamayla bağlantılı olarak verdiği ifade edildi. Mahkeme, suçlamaların her birini ayrı ayrı değerlendirerek toplamda 5 yıl hapis cezası kararı aldı. Haberde ayrıca Aykut’un 2024 yılının Haziran ayından itibaren tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Verilen cezanın, tutukluluk süresini de kapsa-yacak şekilde uygulandığı bildirildi. Bu kapsamda, Aykut’un cezası tutukluluğun başladığı günden iti-baren işleme konulacak ve kalan süreyi hapiste geçirecek. Aykut’un kabul ettiği suçlamalar arasında, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarına yönelik usulsüz inşaat, gayrimenkul suiistimali ve mali ihlaller yer alı-yor. Mahkeme, cezanın belirlenmesinde zanlının suçları kabul etmesini, pişmanlığını ve tutukluluk süresini de dikkate aldı.
5 yıl hapislik
Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Simon Aykut’a 40 ayrı suçlama getirdi ve çok ağır bir ceza verdi
