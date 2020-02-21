Işıkları dikkate almadı

Ömer KADİROĞLU

Göçmenköy’de Metropol ışıkları olarak bilinen kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Hüseyin Gündüz isimli sürücünün trafik ışıklarına ve sağa dönülmez levhasına riayet etmemesi ve yoluna devam ederek, Hasan Hazırlar yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Hüseyin Gündüz ile Şahandar Gündüz yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre kaza şöyle gerçekleşti: yönetimindeki FM 944 plakalı araçla güney istikametine seyreden Hüseyin Gündüz’ün yeşil yanan trafik ışıklarına ve sağa dönülmez levhasına riayet etmeyerek sağa dönüş yaptı. Gündüz, bu esnada kuzey istikametine seyreden ve tarafında yeşil ışık yanan Hasan Hazırlar yönetimindeki LN 381 plakalı Van aracın önünü tıkayıp çarpışmaya neden oldu.

Şahandar Gündüz yaralandı

Hasan Hazırlar kazayı maddi hasarlarla atlatırken, FM 944 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gündüz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şahandar Gündüz sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılan yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar ilk yardım tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kaza sonrası aksayan trafik akışı polisin gerekli ölçümleri yapması ve araçları yoldan kaldırtması sonrasında normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.