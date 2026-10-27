İsimler açıklandı

Demokrat Parti’nin milletvekilliği seçimleri için belirlediği aday listeleri açıklandı. Altı ilçede toplam 50 adayın yer aldığı listelerde Lefkoşa’da Hasan Tosunoğlu, Girne’de Serhat Akpınar, Gazimağusa’da Fikri Ataoğlu, İskele’de Mustafa Erbilen, Güzelyurt’ta Pembe Gökdağ ve Lefke’de Nadir Tahsildaroğulları ilk sırada yer aldı.

Altı ilçede toplam 50 adayın yer aldığı liste şöyle:

Lefkoşa

1. Hasan Tosunoğlu

2. Dt. Halil Bakkaloğlu

3. Serhan Aktunç

4. Dt. Aslı Parlak

5. Özlem Dinçoğlu

6. Ferdi Tenekeci

7. Pınar Bıçaklı

8. Dt. Esra Topal Boral

9. Cengiz Demir

10. İrem Erdal

11. İlter Ömeroğlu

12. Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer

13. Emre Egemen

14. Emine Karpuz

15. Erkan Dönmez

16. Dr. Remzi Gardiyanoğlu

Girne

1. Serhat Akpınar

2. Harun Demir

3. Nazan Ulukök

4. Dr. Özgür Türk

5. Erhan Donatmış

6. Mustafa Serhat Özçelik

7. Barbaros Özkaptan

8. Efe Karahan Şahin

9. Murat Göçer

10. Dr. Nazima İbrahimova Kaya

11. Beşire Bacı

12. Kurtuluş Çamlıbelli

Gazimağusa

1. Fikri Ataoğlu

2. Şansel Fırtınar

3. İlker Edip

4. Ayşe Güler Akın

5. Oğuz Akansay

6. Ali Koruk

7. Özge Bertuğ Saygıner

8. Aysel Uzun

9. Fatma Hamzalar

10. Sinem Özdemir

11. Zülfikar Karataş

12. Caner Kaya

İskele

1. Mustafa Erbilen

2. Korhan Ekcan

3. Mehmet Uğur Gözükeleş

4. Mazlum Kortaş

5. Sert Ağca

Güzelyurt

1. Dr. Pembe Gökdağ

2. Halit Kızılkanat

3. Gül Çakır

Lefke

1. Nadir Tahsildaroğulları

2. Mehmet Ali Kozan

