İsimler açıklandı

Demokrat Parti’nin milletvekilliği seçimleri için belirlediği aday listeleri açıklandı. Altı ilçede toplam 50 adayın yer aldığı listelerde Lefkoşa’da Hasan Tosunoğlu, Girne’de Serhat Akpınar, Gazimağusa’da Fikri Ataoğlu, İskele’de Mustafa Erbilen, Güzelyurt’ta Pembe Gökdağ ve Lefke’de Nadir Tahsildaroğulları ilk sırada yer aldı.
Altı ilçede toplam 50 adayın yer aldığı liste şöyle:
Lefkoşa
1. Hasan Tosunoğlu
2. Dt. Halil Bakkaloğlu
3. Serhan Aktunç
4. Dt. Aslı Parlak
5. Özlem Dinçoğlu
6. Ferdi Tenekeci
7. Pınar Bıçaklı
8. Dt. Esra Topal Boral
9. Cengiz Demir
10. İrem Erdal
11. İlter Ömeroğlu
12. Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer
13. Emre Egemen
14. Emine Karpuz
15. Erkan Dönmez
16. Dr. Remzi Gardiyanoğlu
Girne
1. Serhat Akpınar
2. Harun Demir
3. Nazan Ulukök
4. Dr. Özgür Türk
5. Erhan Donatmış
6. Mustafa Serhat Özçelik
7. Barbaros Özkaptan
8. Efe Karahan Şahin
9. Murat Göçer
10. Dr. Nazima İbrahimova Kaya
11. Beşire Bacı
12. Kurtuluş Çamlıbelli
Gazimağusa
1. Fikri Ataoğlu
2. Şansel Fırtınar
3. İlker Edip
4. Ayşe Güler Akın
5. Oğuz Akansay
6. Ali Koruk
7. Özge Bertuğ Saygıner
8. Aysel Uzun
9. Fatma Hamzalar
10. Sinem Özdemir
11. Zülfikar Karataş
12. Caner Kaya
İskele
1. Mustafa Erbilen
2. Korhan Ekcan
3. Mehmet Uğur Gözükeleş
4. Mazlum Kortaş
5. Sert Ağca
Güzelyurt
1. Dr. Pembe Gökdağ
2. Halit Kızılkanat
3. Gül Çakır
Lefke
1. Nadir Tahsildaroğulları
2. Mehmet Ali Kozan
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