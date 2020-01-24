Duruşma 30 Ocak’ta

Dokunulmazlığı kaldırılan eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava dün sabah görüşüldü.
Dava bir kez daha 30 Ocak 2020 tarihine ertelenirken, Hüseyin Özgürgün dünkü duruşmaya da gelmedi.
Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen davada Başsavcılık ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları sundu.
Mahkeme, dosyaları incelemek ve davaya konu tarafların hazır olması için duruşmayı 30 Ocak’a ertelendiğini belirtti.
Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki davanın, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında olduğu kaydedildi.
Ne olmuştu?
Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.
Rapor, görüşüldükten sonra Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu.
Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı.
Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.
Özgürgün neyle suçlanıyor?
Başsavcılık raporuna göre; Özgürgün’ün İş Bankasına, 2015- 2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Amerikan Doları, 325 bin sterlin, 242 bin EURO yatırdığı, bu paraların ‘ Haksız olarak elde edildiği’ iddia ediliyor. Raporda Özgürgün "43 ayrı davadan" itham ediliyor.
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
- [ ] Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
- [ ] biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
- [ ] Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
- [ ] Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
- [ ] Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
- [ ] Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
- [ ] 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge boyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
- [ ] Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
- [ ] Hele bide kredi kartlari var bunlarin ellerinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan
- [ ] mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar denktas hortumu anlatir bak yedigin boklari tek tek siralar sonra.