Duruşma 30 Ocak’ta

Dokunulmazlığı kaldırılan eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava dün sabah görüşüldü.

Dava bir kez daha 30 Ocak 2020 tarihine ertelenirken, Hüseyin Özgürgün dünkü duruşmaya da gelmedi.

Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen davada Başsavcılık ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları sundu.

Mahkeme, dosyaları incelemek ve davaya konu tarafların hazır olması için duruşmayı 30 Ocak’a ertelendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki davanın, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.

Rapor, görüşüldükten sonra Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu.

Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı.

Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.

Özgürgün neyle suçlanıyor?

Başsavcılık raporuna göre; Özgürgün’ün İş Bankasına, 2015- 2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Amerikan Doları, 325 bin sterlin, 242 bin EURO yatırdığı, bu paraların ‘ Haksız olarak elde edildiği’ iddia ediliyor. Raporda Özgürgün "43 ayrı davadan" itham ediliyor.