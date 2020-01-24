Mahkemeyi ikna edemedi

Suna ERDEN

Sahte evrakla mülk devri meselesinden dolayı şu anda tutuklu olan iş adamı Mehmet Eminoğlu’na Range Rover aracını takas karşılığında veren Duygu Ballı, koçan işlemlerinin gerçekleşmemiş olmasını fırsat bilip oyuna kalkıştı.

Ballı, Range Rover’i verip, karşılığında başka bir araba almasına rağmen, mahkemeye başvurup bir bedel ödenmediğini iddia etti.

İki kez duruşmaya çıkan ve aracını geri isteyen Ballı’nın doğruyu söylemediği ortaya çıktı.

Yapılan soruşturma sonucunda zanlının Range Rover’i verip karşılığında araç aldığı tespit edildi.

Zanlı mahkemede uydurma beyanda bulunduğu gerekçesiyle dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının Ronge Rover aracını takas karşılığında Mehmet Eminoğlu’na verip karşılığında araba almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracını geri talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair beyan verip uydurma tanıklık yaptığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.