Mahkemeyi ikna edemedi

Suna ERDEN
Sahte evrakla mülk devri meselesinden dolayı şu anda tutuklu olan iş adamı Mehmet Eminoğlu’na Range Rover aracını takas karşılığında veren Duygu Ballı, koçan işlemlerinin gerçekleşmemiş olmasını fırsat bilip oyuna kalkıştı.
Ballı, Range Rover’i verip, karşılığında başka bir araba almasına rağmen, mahkemeye başvurup bir bedel ödenmediğini iddia etti.
İki kez duruşmaya çıkan ve aracını geri isteyen Ballı’nın doğruyu söylemediği ortaya çıktı.
Yapılan soruşturma sonucunda zanlının Range Rover’i verip karşılığında araç aldığı tespit edildi.
Zanlı mahkemede uydurma beyanda bulunduğu gerekçesiyle dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının Ronge Rover aracını takas karşılığında Mehmet Eminoğlu’na verip karşılığında araba almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracını geri talep ettiğini söyledi. Polis, zanlının araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair beyan verip uydurma tanıklık yaptığını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcusu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709