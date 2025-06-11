İşlediği suçun farkında

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki G.K.’yi (K) sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan 26 yaşındaki Zeynel Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiği belirtildi. Polis; 3 gün hastanede yatılı kalan zanlıyla ilgili hazırlanan raporda işlediği suçu kavrama ve anlama yetisine sahip olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis; katle teşebbüs olayının 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; zanlının cadde üzerinde faaliyet gösteren bir marketin karşısında gördüğü G.K.’yi kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla bıçaklamaya kalkıştığını açıkladı. Polis; zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı G.K.’nin karın kısmına doğru salladığını, genç kızın çantasını önüne koyarak yaralanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Polis; zanlının birkaç kez bıçağı sokup çıkarması nedeniyle çantanın delindiğini açıkladı.

Polis; olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis; yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in tutuklandığını söyledi.

Beklenen rapor çıktı

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor temini için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını söyledi. Polis; 2 Haziran’da hastaneye yatırılan zanlıyla ilgili raporun 5 Haziran’da çıktığını; işlediği suçun anlamını bilecek yetide olduğuna ve ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını; çantanın incelendiğini, kesici aletle hasara uğratıldığının belirlendiğini söyleyen polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve bir kefilin 500 TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

