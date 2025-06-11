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İşlediği suçun farkında

Kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan Zeynel Demir’in ceza-i ehliyeti olduğu tespit edildi

İşlediği suçun farkında

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki G.K.’yi (K) sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan 26 yaşındaki Zeynel Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiği belirtildi. Polis; 3 gün hastanede yatılı kalan zanlıyla ilgili hazırlanan raporda işlediği suçu kavrama ve anlama yetisine sahip olduğunun belirlendiğini açıkladı. 
Mahkemede olguları aktaran polis; katle teşebbüs olayının 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. 
Polis; zanlının cadde üzerinde faaliyet gösteren bir marketin karşısında gördüğü G.K.’yi kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla bıçaklamaya kalkıştığını açıkladı. Polis; zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı G.K.’nin karın kısmına doğru salladığını, genç kızın çantasını önüne koyarak yaralanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Polis; zanlının birkaç kez bıçağı sokup çıkarması nedeniyle çantanın delindiğini açıkladı. 
Polis; olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis; yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in tutuklandığını söyledi. 

Beklenen rapor çıktı
Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor temini için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını söyledi. Polis; 2 Haziran’da hastaneye yatırılan zanlıyla ilgili raporun 5 Haziran’da çıktığını; işlediği suçun anlamını bilecek yetide olduğuna ve ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını; çantanın incelendiğini, kesici aletle hasara uğratıldığının belirlendiğini söyleyen polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve bir kefilin 500 TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
 

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