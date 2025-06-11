Miktar 3 ayda belirlenecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “K.V. Mediterranean Tours Limited -Türkiye” davasında, Kapalı Maraş’taki bir taşınmazla ilgili olarak Türkiye’nin 18 bin Euro tutarında manevi tazminat ve mahkeme masrafları ödenmesine hükmetti.

Kararda ayrıca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir iç hukuk yolu olarak etkin bir rolünün olduğu AİHM tarafınca bir kez daha teyit edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; AİHM “K.V. Mediterranean Tours Limited -Türkiye” davasında, Kapalı Maraş’taki bir taşınmazla ilgili olarak 18 bin Euro tutarında manevi tazminat ve mahkeme masrafları ödenmesine hükmetti.

Haberde, “Türkiye’nin üç ay içinde şirkete 7 bin Euro manevi tazminat ve 11 bin Euro mahkeme gideri ödemekle yükümlü kılındı” denildi.

Mahkeme; 5’e karşı 2 oyla, maddi tazminat konusundaki kararın henüz verilmesine hazır olmadığına hükmetti ve bu kararı ileri bir tarihe erteledi.

TMK’nın varlığı teyit edildi

Davanın, 2017 yılında, Kapalı Maraş’ta bulunan bir bina kompleksinin sahibi olan Kıbrıslı Rum şirketi K.V. Mediterranean Tours Limited tarafından Türkiye aleyhine açıldığı hatırlatıldı.

Haberde, “AİHM genel olarak TMK’nın mülkiyet taleplerinin işlenmesinde ilerleme kaydettiğini kabul etti.

“Tazminat, takas ve iade gibi çeşitli çözüm yolları sunduğunu” da not etti denildi.

Mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi uyarınca, TMK’nın işleyişinin hızlandırılması ve gerçekten etkili bir hukuk yolu oluşturulması için tutarlı ve uzun vadeli çabaların sürmesi gerektiğine hükmettiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafına bir cevap niteliğinde

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), dün açıkladığı kararla, TMK’nın Kıbrıslı Rumların KKTC’de terk etmiş oldukları taşınmaz mallara yönelik iddiaları bakımından tüketilmesi gereken etkin bir iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“AİHM, Kıbrıslı Rumların KKTC’de terk ettikleri taşınmaz mallara ilişkin olarak malın iadesinin tek çare olmadığını, TMK’nın verebileceği tazminat veya takas kararlarının da iade kadar geçerli bir telafi yöntemi olduğunun altını çizmiştir. AİHM ayrıca Yüksek İdare Mahkemesi Yargıçlarının Rumların hak iddia ettikleri taşınmazlarla ilişkilendirilmesinin menfaat çatışmasına sebebiyet vermeyeceğine açıklık getirmiştir. TMK’nın Kapalı Maraş’ta bulunan başvuruya konu taşınmaz malla ilgili süreçte Vakıflar İdaresi’ni müdahil taraf yapan kararını adil yargılama ilkesiyle uyumlu bulmuştur.

AİHM’in bu kararı, mülkiyet rejimimizi ve bunun ayrılmaz parçası olan TMK’yı yok sayarak, vatandaşlarımız aleyhinde saldırgan siyaset güden Rum tarafına bir cevap niteliğindedir. TMK vardır ve etkinliğini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. 1974 yılında taşınmaz malını terk eden Rumların talepleri için başvuracağı ilk ve tek adres TMK’dır.”

Etkin bir iç hukuk yolu

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) K.V. Mediterranean Tours Limited kararına ilişkin açıklama yaparak, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu olarak teyit edildiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, AİHM’in söz konusu kararında, Kapalı Maraş’taki bir taşınmaza ilişkin hak iddialarını içeren başvuruyu değerlendirirken, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklarını ileri sürmek isteyen Kıbrıslı Rumlar için etkin bir iç hukuk yolu olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.