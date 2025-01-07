Miktar arttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, çalıştığı döviz bürosunda, bozdurduğu dövizlerle ilgili işlemlerin kayıtlarıyla oynayarak, kur farkı olan 150 bin 855 TL parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Alptürk Kansaran, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlının sirkat ettiği miktarın 618 bin 41 TL olarak tespit edildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Talu; Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının1ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından 150 bin 855 TL parayı sirkat ettiğini anımsattı Polis, şikayet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının paralarla ev ihtiyaçları ve kirasını ödediğini itiraf ettiğini mahkemeye hatırlattı.

Lüks telefonlar satın aldı

Polis memuru, yapılan incelemelerde, zanlının, 2 bin 411 işlemde 618 bin 41 TL para çaldığının belirlendiğini kaydetti. Zanlının, tutuklanmadan önce şans oyunları merkezlerine girdiğinin belirlendiğini, ayrıca fahiş fiyata 2 adet cep telefonu aldığının tespit edildiğini, bir arkadaşına da borç para verdiğinin öğrenildiğini anlatan polis; soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.