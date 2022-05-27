‘Beyaz’ bela tırmanışta 

Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri uyuşturucu maddeleri Gönyeli’deki evlerinde pazarlayan Nijerya uyruklu Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh ihbar üzerine yakalandı. Zanlıların bir gram hintkenevirini 600 liraya sattıkları belirtildi. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mayıs 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh’in Gönyeli’deki ikametgâhında uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün saat 13.00 sıralarında zanlının evine gidilerek operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı

Polis, operasyon sırasında ikametgaha giriş yapılmak istendiği esnada kapıyı açan Obinna Peter Egbuji’nin ekipleri görünce gerekli ihtara uymayıp oturma odası balkonundan dışarı kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip alıkonulduğunu anlattı.

Polis memuru, Somtochukwu Paul Udeh’in de yatak odasının sürme kapısından dışarı tasarruflarında bulunan satışa hazır vaziyette 8 paket halindeki yaklaşık 8 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi aşağıya attığı tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada Obinna Peter Egbuji’nin yatak odasında yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan JZ 115 yazılı siyah renk küçük hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 300 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının da tutuklandığını söyledi.

Güneyden ithal

Polis, zanlıların uyuşturucu maddeleri 12 Mayıs 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aldıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde 40 gram uyuşturucuya 12 bin 000 TL ödediklerini ve kuzeye ithal ettiklerini söylediklerini aktardı.

Polis memuru, zanlıların uyuşturucu maddeyi gramını 600 TL karşılığında henüz tespit edilemeyen birçok şahsa sattıklarını açıkladı. Polis, zanlıların satıştan elde edilen 5 bin lirayı güneyde uyuşturucu temin ettikleri şahsa verdiklerini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu, ayrıca uyuşturucu satın alan kişilerin arandığını belirterek, ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.