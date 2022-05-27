Bu mesele aydınlatılmalı

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli müfettiş E.B’nin (34), uyuşturucu suçundan dolayı hücrede tutuklu bulunan Nijeryalı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Olayın 25 Mayıs tarihinde yaşandığı öne sürülürken, tacize uğradığını iddia eden şahsın avukatının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, inceleme başlatıldığını, E. B’nin tutuklandığını ve geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Polisi tahrik etmeye çalıştı

Bu arada Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; şikâyetçi kadın olay günü iç çamaşırlı bir şekilde hücre içerisinde volta atarken, görevli polisler giyinmesini söyledi.

İddialara göre; kadın bu esnada kendi kendine dokunarak cinsel içerikli hareketler yapmaya başladı. Kadın daha sonra hücre parmaklıklarına yaklaştı ve elini uzatarak E.B.’nin elini tuttu. E.B. elini çekip kadına uyarıda bulunurken, oradan ayrıldı. Bu olaydan birkaç saat sonra Nijeryalı kadın tacize uğradığını iddia ederek avukatı aracılığıyla şikâyette bulundu.

Cezai ve idari soruşturma başlatıldı

Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel tacizde bulunulduğuna ilişkin şikayet yapıldığını açıklayan Polis Genel Müdürlüğü, bu tür olaylara karışan kişilere karşı ister polis ister vatandaş olsun, sıfır tolerans ile hareket edileceğine vurgu yaptı.

Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“Uyuşturucu madde suçundan, Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel taciz yapıldığı yönünde şikâyetin tarafımıza ulaşması üzerine, derhal inceleme başlatılmış ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından olaya konu polis hakkında hem cezai, hem de idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili personel, 25.05.2022 tarihinde tutuklanmış ve soruşturmanın selameti açısından da aynı gün geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak hiçbir disiplinsiz ve haksız uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimiz aşikârdır.

Özellikle kadına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, tüm diğer suçlarla da ilgili olarak son derece hassas ve titiz olduğumuzu, bu tür olaylara karışan kişilere karşı ister polis ister vatandaş olsun, sıfır tolerans ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Son derece üzücü olan bu iddianın, mevcut yasalar çerçevesinde titizlikle soruşturulacağı ve suç tespit edilmesi halinde de ilgili şahsın adalet huzuruna sevkinin sağlanacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Polis Genel Müdürlüğü, yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda her zaman görev ve sorumluluğunun bilinci ile hareket etmiş, halkın huzur ve güvenliği için de öyle hareket etmeye devam edecektir.

Polis içerisinde disiplinsiz ve yasalara aykırı hareket eden kişilerin, büyük fedakârlıkla görev yapan Polis Genel Müdürlüğünü temsil edemeyeceği, halkımızın polisimize duyduğu güven ve itimadı da sarsamayacağının bilinci içerisindeyiz.”