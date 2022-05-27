Devlet Hastanesi’nde cihazlar arızalı

Raif DOĞRU

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ultrason cihazlarından sadece bir tanesinin çalıştığı, diğerlerinin arızalı olduğu öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kalça çıkığı bulunan 2 aylık bebeğin ailesine “cihazlar bozuk olduğu için’ 6 ay sonrasına randevu verildi.

Bu duruma tepki gösteren aile, 6 aylık bir süreden sonra bebeğin kalçasındaki sorunun düzelemeyecek duruma geleceğini öğrendi ve hastane yetkililerinden yardım istedi.

Devlet hastanesinde yataklardan, hasta dolaplarına kadar çok sayıda sorun yaşanırken, ultrason cihazlarının yenilenmesi ve eksikliğin bir an önce giderilmesi isteniyor.

Paralar nereye harcanıyor?

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Siemens marka yeni teknoloji ultrason cihazları yaklaşık 614 bin liraya satılıyor.

Bunun yanı sıra taşınabilir olanları 3 bin 125 dolara satın alınabiliyor.

KKTC’de sağlık servislerinin alarm verdiğine dikkat çeken önemli bir kaynak, mali sıkıntı yaşayan hükümetin ek mesailer için yılda 300 milyonluk ödeme yapabildiğini, fakat 10 tane ultrason cihazı için 6 milyon lirayı bulamadığını belirtti. Aynı kaynak, yeni Sağlık Bakanı’nın, ziyaretler ve kabullerle zaman geçirmek yerine hastanelere el atmasının önemli olduğunu kaydetti.