Yeni siyaset sonuç veriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC gerçeğinin artık dünyada ve tarihte yerini aldığını, Türkiye Cumhuriyeti ile son üç yıldır BM’de, AB’de ve dünyanın her yerinde KKTC gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini paylaştıklarını kaydetti.

Londra ve Zürih antlaşmalarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağıydı. Şu anda bizim sürdürdüğümüz siyasetin esas temelinde bu vardır. Bizim sürdürdüğümüz siyasetin temelinde uluslararası bir antlaşmadan kaynaklanan parametreler vardır. Kıbrıs Türk halkı kurucu bir ortaktır. En az Rumlar kadar meşru ve egemendir. Silah zoruyla devletin dışına atılınca gayet doğal olarak devletimizi kurma çalışmalarımız başlamıştı” diye konuştu.

Federal çatı altında siyasi eşitliğin mümkün olmayacağını, federasyon ile hedeflenenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmaması dolayısıyla, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının son bulması olduğunu anlatan Tatar, Rumların böyle bir durumda kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

TMT Mücahit Derneği Başkanı Celal Bayar ise, iki devletli siyasete destek verdiklerini ve devleti yaşatmanın şehitlere borçları olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezen ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sezai Sezen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kızılay heyetini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın önemli kurumlardan olduğunu belirterek 1960’lı yıllarda zor koşullardan geçen Kıbrıs Türk halkının Kızılay’ın önemini iyi bildiğini söyledi.

Doğal afetlerde Kızılay’ın tecrübesi ve personeliyle her zaman yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesinin ve gelecekte olabilecek herhangi bir olayda Kızılay’ın potansiyelini artırmasının önemine değindi.

Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen de Kıbrıs Türk Kızılay'ın faaliyetleri ve güncellenen tüzüğü hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi aktardı. Sezen ayrıca, ülkenin yıllık ihtiyacı olan 18 bin ünite kanın yarısının Kıbrıs Türk Kızılayı’nın düzenlediği gönüllü kan bağış kampanyaları çerçevesinde karşılanmakta olduğunu söyledi.

Terkan’a atama belgesini tevdi etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine seçilen Prof. Dr. Remziye Terkan’a atama belgesini tevdi etti.

Açıklamaya göre, YÖDAK Başkanlığı’nda Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından 21 Kasım 2023’te Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan YÖDAK üyeliği seçiminde, 48 oyun 35’ini alarak YÖDAK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Remziye Terkan, atama belgesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldı.