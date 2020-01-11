İtfaiye zor söndürdü

Ömer KADİROĞLU

Girne-Değirmenlik dağ yolunda dün hareket halindeki TIR aniden alev aldı. Aracın şoför kabininde başlayan yangın kısa sürede her yeri kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Azamad Kamalov olayda yara almadan kurtuldu.

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 14.30 sıralarında, Girne -Değirmenlik anayolunun 2-3 km'leri arasında Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı TIR güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev aldı.

Çıkan yangın sonucu aracın şoför kabini ve tekerlekleri yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kısa süreliğine trafiğin durmasına sebep yangının ardından temizlenen yol yeniden açıldı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.