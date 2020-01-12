Limasol Bankası ve yan kuruluşları yeni yılı düzenlenen coşkulu balo ile karşıladı

Limasol Bankası ve yan kuruluşları geçtiğimiz hafta yeni yılı düzenlenen coşkulu balo ile karşıladı. Girne Acapulco Otel’de gerçekleşen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl yemeğine Limasol Bankası üst düzey yöneticileri, personel yanı sıra Limasol Bankası iştirak yöneticileri, personeli ve eşleri katıldı.

Gece Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu’nun açılış konuşması ile başladı. Özsusuzlu tüm personelin yeni yılını kutlayarak 2019 yılındaki başarılarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Özsusuzlu, süregelen başarılarla birlikte 2020 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından 2019 yılının nasıl geçtiğine dair hazırlanan video izlendi. İzlenen videonun sonrasında konuşan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, 2019 yılında hedeflenen başarının yakalandığını, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik ettiğini dile getirdi. Kemaler, ayrıca 2020 yılında 100. Yıl hedeflerine kilitlenerek azim ve kararlılıkla çalışılacağından ve yeni yılın değişim ve gelişim yılı olacağının altını çizdi.

Kura çekilişleri, pasta kesimi ve toplu aile fotoğrafı ile gece coşkuyla noktalandı.