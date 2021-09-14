Toplam 5 ölüm

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 26 bin 387 test sonucunda 91’i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti ve 151 kişi ise taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 76 bin 913 test sonucunda 159 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 31 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 91 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 24 kişinin Lefkoşa, 35 kişinin Girne, 26 kişinin Gazimağusa, 5 kişinin İskele,

1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu aktarıldı.

Öte yandan, şu anda bin 721 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 10 kişinin de yoğun bakımda yattığı kaydedildi.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 4 bin 683 olarak bildirildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 76 bin 913 test sonucunda 159 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 118 bin 90'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 532'ye yükseldi.

Tedavisi devam eden 107 kişinin 45'inin durumunun ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin 66 ve 89 yaşlarında iki kadın ile 73 ve 84 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.