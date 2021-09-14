54 yaşında veda etti

Suna ERDEN

Ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazası yine cal aldı. Lefkoşa’da Aksoy Çocuk Dünyası önünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki Gönyeli Belediyesi çalışanı Ali Erol Palaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki SP 330 plakalı motosikletini Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Ali Erol Palaz, Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman, önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit Özesen (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne Ali Erol Palaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında başına darbe alan Palaz, dün saat 18.45 sıralarında yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzun yıllar hizmet verdi

Gönyeli Belediyesi’nde çalışan Ali Erol Palaz, geçtiğimiz yılın Ocak ayında 25 hizmet yılını doldurduğu için plaket almıştı.

Ölümüyle sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğan Palaz, belediyede şantiyede görev yapıyordu.