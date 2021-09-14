Pınardan 4 gün daha hücrede

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in ölümüne neden olan kazanın sürücüleri Nagihan Şentürk ile Mehmet Behai Pınardan dün farklı saatlerde mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Nagihan Şentürk’ün, trafik levha ve işaretlerine riayet etmediği, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığı belirtildi.

Diğer aracın sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın ise kazanın yaşandığı kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediği, 147 promil alkollü olduğu açıklandı. Ayrıca 3 Eylül tarihinde alkollü sürüş yaptığı gerekçesiyle Pınardan’ın ehliyetine bir yıl süreyle el konulduğu ifade edildi.

Duruşmada Şentürk’ün teminata bağlanması talep edilirken, Pınardan hakkında ek süre istendi.

Olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, ölümle sonuçlanan kazanın

9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Nagihan Şentürk’ün yönetimindeki FT 677 plakalı araçla Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin park yerinden trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirtti.

Polis, bu esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru 147 promil alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını ifade etti.



Olay yerinde can verdi

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına vurarak durduğunu dile getirdi.

Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis Müfettiş Muavini Özkantürk, kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını vurguladı.

Özkantürk, Pınardan’ın 3 Eylül 2021 tarihinde yine alkol tesiri altında araç sürmesinden dolayı ehliyetine bir yıl süreyle el konulduğunu ve zanlının kaza anında kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediğini açıkladı.

Şentürk serbest kaldı

Özkantürk, zanlı Nagihan Şentürk hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 7 yıldır ülkede ikamet ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Mehmet Behai Pınardan hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme, Nagihan Şentürk’ü 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla teminatla serbest bıraktı. Mehmet Behai Pınardan’ın ise tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.