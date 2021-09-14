Evde terör estirdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2 buçuk saat arayla önce 2 yaşındaki oğlunu ittirerek yaralayan, daha sonra kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini ciddi şekilde darp eden Farhad Açhilov şikayet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Eylül 2021 tarihinde, saat 21.30 Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlının ikametgâhının salonunda kendisinden telefonunu isteyen 2 yaşındaki oğlunu ittirerek, yüz üstüne düşmesine yol açtığını ve çocuğun kaş bölgesinden ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının saat 23.55 sıralarında ise kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle eşinin boğazına sıktığını, tokat attığını, omzunu yumruklayarak ve ayaklarına tekme atarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını dile getiren polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL tutarında nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.