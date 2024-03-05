İtiraz etmedi

Gezmeye geldiği Kuzey Kıbrıs’ta otostop çeken 20 yaşındaki erkek şahsı aracına alan, yolda giderken cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kıbrıslı Rum Panayiotis Stelicos hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olaydan 10 gün sonra ülkeye geri gelirken, Lokmacı Sınır Kapısı’nda kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada daha önce kaçmaya teşebbüs eden zanlının yargılama aşamasında da aynı suçu işleyebileceği belirtilerek, cezaevine gönderilmesi talep edildi. Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aracıyla seyreden zanlının otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’in sol elini tutarak, cinsel organının üzerine götürdüğünü söyledi. Polis, cinsel saldırı suçu işleyen zanlının şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının olay günü güneye gittiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı ve yasal bir bağı bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının yakalanmak istendiği esnada kaçmaya çalıştığını, serbest kalması halinde yine teşebbüs edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kanser şüphesi var

Zanlının avukatı ise müvekkilinin prostat kanseri şüphesiyle tetkikler yaptırması gerektiğini ancak güneye gidemeyeceği için kuzeyde doktor kontrolünden geçirilerek, tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca tetkiklerini yapması için olanak sağlanmasına emir verdi.

