Polis araştırıyor

Sahte ön izin hazırlayarak, bir şahsı 10 bin Euro dolandıran Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ülkede kalabilmek için lise diploması olmadığı halde bin euro vererek, bir üniversiteye kaydolduğu ve öğrenci belgesi aldığını söylediği açıklandı.

Sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, Ali’nin 2023-2024 yılları arasında daha önceden tanıdığı Gönyeli'de sakin Bangladeşli S.R.S.’yi (E-34) yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin çıkaracağı vaadi ile kandırdığını söyledi.

Polis, zanlının sahte olarak düzenlenen ön izin başvurularını S.R.S.’ye whatsapp isimli uygulamadan atıp tedavüle sürüp karşılığında 10 bin euro parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 4 yıl süreyle çalışma izniyle adada bulunduğunu ancak bu yıl çalışma izni süresi bittiği için kaçak duruma düşmemek için lise diploması olmadığı halde bir üniversiteye bin euro verip kayıt olduğunu söylediğini açıkladı.

Polis, Muhaceret Şubesinden yapılan kontrolde zanlının yasal öğrenci izninin olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın bu yönde de süreceğini, başka suçların da ortaya çıkabileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.