İyi niyetini koruyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar,

New York konferansı öncesinde dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığının girişinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılanan Holguin ile Tatar arasındaki görüşme bir saat sürdü.

Görüşme sonrası ilk olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin basına açıklama yaptı.

Holguin yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler için hazırlık olarak adaya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar’la iyi bir toplantı yaptığını ve gün içinde Güney Kıbrıs Yönetimi Lideri Hristodulidis’le biraraya geleceğini kaydetti.

“Müzakerecilerle birlikte bu öğleden sonra ve sanırım çarşamba günü çok sıkı çalışacağız.” diyen Holguin, Birleşmiş Milletler’in adanın refahı ve halkın daha iyi bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Kendilerinin bu amaçla BM topluluğu ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Holguin, liderlerin de aynı yönde düşündüğünü umut ettiklerini ve gelecek hafta için heyecanlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin’le görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu

Tatar: İyi bir görüşme gerçekleştirdik

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i makamında ağırladığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tatar, Holguin’in ziyaret amacının 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta yapılacak olan 5+1 görüşmesine hazırlık olduğunu kaydetti.

New York’taki görüşmelerdeki katılımcıların tümünün teyit edildiğini belirten Tatar, İngiltere yanı sıra Türkiye adına TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, iki lider ve Antonio Guterres’in toplantıda olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 17-18 Mart tarihlerindeki toplantıda kapılar, gençlerin teknik bir komite altında buluşması, mayınların temizlenmesi, çevre ve iklim, mezarlıkların restorasyonu ile solar enerji konuları olarak altı başlıkta mutabakat sağlandığını, ilgili başlıkların geliştirilmesi ve temmuz ayında da benzer bir toplantının yapılması kararının alındığını anımsattı.

Tüm başlıklar konusunda çalışmalar yapıldığını ifade eden Tatar, kapılar meselesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve bu konuyu Holguin’le de konuştuğunu dile getirdi.

Araçlı geçişlerin %65’inin Lefkoşa’daki kapıdan yapıldığını ve orada tıkanıklık olduğunu belirten Tatar, Holguin’e geçiş kapıları konusundaki girişimleri sonrasında karşı tarafın halen olumsuz yanıt verdiğini anlamakta güçlük çektiğini söylediğini kaydetti.

New York’a yapıcı bir yaklaşımla gideceklerini de kaydeden Tatar, ancak mülkiyet konusundaki rahatsızlıklarını da Holguin’e ifade ettiklerini anımsattı.

Letimbiotis: Yoğun çabalar sürüyor

Holguin Cuellar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre Holguin ile Hristodulidis arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda olumlu sonuç alınması hedefiyle çabanın devam ettiğini söyledi.

Holguin’in müzakerelerin yeniden başlaması için yoğun çabalarını sürdürdüğünü ifade eden Letimbiotis, Holguin’in Güven Yaratıcı Önlemelere yoğunlaşıp yoğunlaşmadığı şeklindeki bir soru üzerine, bunun; sürecin yerini tutmadığını Kıbrıs Rum tarafının hedefinin , müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasının sağlanması olduğunu yineledi.

Letimbiotis, bu ay yapılacak olan çok taraflı konferansta Kıbrıs sorununun özünün de ele alınacağını belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının görüşmeye yeterince hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “uzlaşmazlığı” şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, “bunun baştan beri var olduğunu, Kıbrıs sorununda bu dönemde gözlemlenen hareketliliğin kesin olmadığını, çabaların sürdüğünü” savundu.



Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025, 10:16