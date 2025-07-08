‘Anlam veremiyoruz’

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un da aralarında bulunduğu bir grup iş insanı tarafından KKTC’de kurulması planlanan eğitim ve bilim odaklı vakıf projesi, Vakıflar İdaresi tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildi.

Besim Tibuk, yaklaşık iki yıl süren hazırlık süreci sonunda bilim, sanat, çevre ve eğitim gibi alanlarda faaliyet göstermesi planlanan bir vakıf için Vakıflar İdaresi’ne başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde, İdarenin hukuki talepleri doğrultusunda vakıf senedinde bazı düzenlemelere gidildiği, ardından da söz konusu metnin içerik açısından bir eksiklik taşımadığı kendilerine bildirildi.

Ancak 27 Mayıs 2024 tarihinde Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nda alınan kararla, herhangi bir gerekçe sunulmadan vakıf kuruluşuna onay verilmediği, sözlü olarak başvuru sahiplerine iletildi.

Vakıf Projesi’nin amacı neydi?

Tibuk’un açıklamasına göre; söz konusu vakfın amacı KKTC’de eğitim gören öğrencilere burs sağlamak, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düşünce özgürlüğünü destekleyen platformlar oluşturmak ve kamuya açık sanat-çevre faaliyetleri gerçekleştirmekti.

Hazırlanan vakıf senedinin, vakıf hukukuna uygun olarak düzenlendiği ve tüm talepler doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı belirtildi. Ancak buna rağmen, herhangi bir yasal gerekçe sunulmadan başvurunun reddedilmesi üzerine Tibuk, projeden çekildiklerini kamuoyuna duyurdu.

Tibuk: Gençlerin geleceğine karşı alınmış bir karar

Besim Tibuk yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir yasal gerekçe sunulmadan ve şeffaf bir açıklama yapılmadan, tümüyle hayır amaçlı bir projenin reddedilmesi, bizleri son derece üzmüştür. Bu durum yalnızca şahsıma değil, bu ülkenin gençlerine ve eğitim geleceğine karşı alınmış bir karar niteliğindedir. Kurumların şeffaf ve kamu yararı doğrultusunda çalışması gerektiğine inanıyoruz.”



Vakıflar İdaresi’nden resmî bir açıklama yok

Vakıf girişiminin reddine ilişkin olarak Vakıflar İdaresi’nden henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Gerekçenin kamuoyuyla paylaşılmaması, bazı çevrelerce eleştiriyle karşılanıyor. Ülkede işlevsiz durumda olan birçok vakfın faaliyetlerine devam ettiği bir dönemde, toplumsal fayda odaklı bir girişimin engellenmesi, "şeffaflık" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Eğitim, bilim ve kültür alanında topluma katkı sağlamayı hedefleyen bu tür projelerin siyasi ya da bürokratik engellere takılmadan değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri, Vakıflar İdaresi’ni sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025, 10:15