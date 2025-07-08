Motoru alev aldı

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde seyir halinde olan SP 156 plakalı araç, Lavinium Sitesi yakınlarında bir anda alev aldı. Motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye çalıştı. Araçtaki diğer kişiler de söndürme çabasına katıldı ancak alevler kontrol altına alınamadı. Tam bu sırada yoldan geçmekte olan bir şirkete ait beton mikseri olaya müdahale etti. Mikserin basınçlı su sistemiyle yapılan müdahale sayesinde yangının büyümesi önlendi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta soğutma işlemi yaparak olası bir ikinci yangını önledi. Polis, yaptığı ilk incelemede yangının; motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak yüzeylere temas etmesi sonucu çıktığını değerlendirdi. Yangın nedeniyle aracın motor kısmındaki plastik aksamlar, elektrik tesisatı, farlar ve ön tampon büyük ölçüde zarar görürken, ön cam da ısıya dayanamayarak patladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.