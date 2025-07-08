Bir anlık öfke

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde kıskançlık krizine giren Sinan Çiftçi isimli zanlı, birlikte tatile geldiği nişanlısı olan genç kadının boğazını sıkarak darp etti. Türkiye’nin İstanbul ilinden geldikleri öğrenilen çiftin arasında yaşanan ve darpla sonuçlanan olay sonrası zanlı Sinan Çiftçi tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı pişman olduğunu söylerken, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Emiroğlu, olayın 7 Temmuz 2025 tarihinde saat 01.10’da, Yeniboğaziçi’nde, bir apartman dairesi içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı ile nişanlısı arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında, Sinan Çiftçi’nin genç kadının boğazını sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Müştekinin evden kaçarak polise gittiğini ve şikayetçi olduğunu anlatan Hasan Emiroğlu, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkeye turist statüsünde gelen zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “pişmanım, özür dilerim” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının, 60 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

