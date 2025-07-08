Erken seçim yok

Başbakan Ünal Üstel, gündemden düşmeyen nüfus tartışması ve UBP içindeki muhalifler konusunda Diyalog Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu. Projeksiyon nüfusun 590 bin olduğunu belirten Üstel, öğrenci ve askerlerin bu rakama dahil olmadığını söyledi. Üstel, adrese dayalı nüfus çalışmasının devam ettiğini ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Genel seçimlerin 2027’de yapılacağını belirten Üstel, erken seçimin gündemde olmadığını kaydetti.

Meclis’in son genel kurul toplantısında bazı UBP milletvekillerinin salona girmemesi nedeniyle polis teşkilatı ve karma oyun kaldırılmasına ilişkin yasa değişikliğinin oylanamadığını belirten Başbakan Üstel, bunun bir disiplinsizlik hareketi olduğunu söyledi. Üstel “Bu kararlar parti yetkili kurullarında oy birliğiyle alınıyor ve arkadaşlarımızın parti kararlarına uyması gerekiyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuyu ele alıp gerekli adımları atacağız” dedi.

Canlı yayında soruları yanıtladı

Gündem Özel’de Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Ünal Üstel, THY ile imzalanan anlaşmanın detaylarını da aktardı. İstanbul-Ercan arasında THY ve Ajet normal programı dışında shuttle seferi konacağını anlatan Üstel, gidiş-geliş bilet fiyatının en fazla 6 bin lira olacağını ifade etti. Üstel, Ercan-Londra Stansted uçuşu için de bilet fiyatını 250 Euro olarak belirlediklerini söyledi.

KKTC turizminin öncülerinden Aziz Kent’in shuttle uçuşlar için yıllarca mücadele verdiğini anımsatan Üstel, kendi hükümetlerinin bunu başardığını kaydetti.

Kimseye bakanlık teklif edilmesi

Üstel, kabine değişikliği ve bazı isimlere bakanlık teklif ettiği iddialarını yanıtlarken kimseye bakanlık teklifinde bulunmadığını söyledi.

Ankara ziyaretinin kabine değişikliğiyle ilgili olmadığının altını çizen Üstel “değişiklik yapacaksak burada yaparız, bunun için Ankara’ya gitmeyiz” dedi. Ankara’da, altyapı sorunları ve hastane inşasının ele alındığını anlatan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 11 Temmuz’da adaya geleceğini belirtti.

Seçimler zamanında yapılacak

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası erken genel seçim olup olmayacağı sorusunu da cevapladı. Üstel, “Biz UBP olarak seçimden kaçmıyoruz. Ama genel seçim gününde olacak. Gündemimizde erken seçim yok. Bizim şu an Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Ancak konjonktür erken seçimi zorunlu kılarsa kaçmayız. Amacımız 2027’ye kadar ülkeye hizmet, projeleri hayata geçirmektir” dedi.

Üstel parti disiplini ile ilgili de soruları cevapladı ve önümüzdeki günlerde son günlerde yaşananları ve Meclis’in son oturumunda nisap sağlanamaması konularını değerlendireceklerini söyledi. Üstel şunları kaydetti:

“Parti içerisi disiplin mekanizması daha önce de işletildi. Önümüzdeki günlerde sınırı aşan arkadaşlar için önce parti Meclisini toplayacağız, değerlendirme yapacağız. Sonra da Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz.”