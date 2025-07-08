Polise soruşturma emri 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu 7 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada çıkarılan Shakil Miah, Shohel Rana, Emran Hossaın, Ashikur Rahman, Imam Hossen, Mahedi Hassan Marufve Mohammed Hasan hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Mahkemede konuşan zanlıların tümü patronlarının kendilerine çalışma izni çıkarmadığını söyledi. Mahkeme; zanlıların çalıştıkları iş yerleriyle ilgili soruşturma yapılmasına emir verdi.

Polis; zanlıların 6 Temmuz 2025 tarihinde 17.00-17.30 saatleri arasında, Girne Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde, Shakil Miah'un, 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren toplam 314, Shohel Rana’nın 12 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplam 484, Emran Hossaın’in 20 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 228, Ashikur Rahman’ın 14 Aralık 2023 tarihinden itibaren 798, Imam Hossen’in 7 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 586, Mahedi Hassan Maruf’un 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren toplam 270 gündür ve Mohammed Hasan’ın ise 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren toplam 706 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis; zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, patronlarının kendilerine çalışma izni çıkarmadığını söyledi.

Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, çalıştıkları iş yerleriyle ilgili soruşturma yapılmasına ve suç unsuru tespit edilmesi halinde ileri işlem yapılmasına emir verdi.