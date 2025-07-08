Ülkeye katkı sağlayacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Ada Kıbrıs Projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında imzalanan, bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolüne destek belirtti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre; dünkü imza töreninin ardından Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yalkı ile sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AJet’in “Ada Kıbrıs Projesi" kapsamında İstanbul-KKTC uçuşlarında 6 bin TL, Londra Stansted-KKTC uçuşlarında ise 250 Euro (çift yön) bilet tarifesinin uygulamaya başlamasının Kuzey Kıbrıs turizmi açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Tolun, KITSAB’ın atılan bu adımları değerli bulduğunu vurguladı.

Projenin, ülke turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Tolun, “Tatil, kültür, sağlık, gastronomi başta olmak üzere turizmin tüm alanlarını olumlu yönde etkileyecek bir süreç başladı.” dedi.

Savaşan: 60 genç istihdam edilecek

Savaşan ise AJet’in Kuzey Kıbrıs’a özel fiyatlarla uçuş yapması yönündeki girişimlerin, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Almanya’da ITB Berlin Fuarı’nda yapıldığını söyledi.

Savaşan, bu girişimlerin somut sonuçlar vermeye başladığını, projenin turizme ve dolayısıyla genel anlamda ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında 60 KKTC’li gencin AJet’te kabin memuru olarak istihdam edileceğini belirten Savaşan, AJet filosundaki iki uçağa “Ada Kıbrıs” logosunun yerleştirilmesinin de ülke tanıtımı açısından önemli bir adım olduğuna işaret etti.

