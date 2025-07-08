İmzalar atıldı

KKTC; Türk Hava Yolları (THY) ve A Jet arasında "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca, AJet’in Türkiye-KKTC seferleri 6 bin TL’yi aşmayacak fiyatlarla gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin büyük şehirlerine düzenli shuttle uçuşları yapılacak.

Proje kapsamında ayrıca 26 Temmuz’da Londra’da yapılacak lansmanın ardından Londra (Stansted)–Ercan arasında gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 Euro olacak.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen törenle imzalanan protokole Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda Başbakan Ünal Üstel ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat imza koydu.

Heyecan verici

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY ve AJet yetkilileri, turizm ve ticaret sektörü temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, projenin KKTC için önemli bir adım olduğunu belirterek Başbakan Ünal Üstel’e, hükümete, Türk Hava Yolları’na ve AJet’e teşekkür etti.

KKTC’nin havacılık ve turizm geçmişine değinen Tatar, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kurulmasından Asil Nadir dönemindeki girişimlere kadar yaşanan deneyimlerin ülkenin havacılık tecrübesini zenginleştirdiğini söyledi.

Ada Kıbrıs projesinin bu bağlamda KKTC’ye moral ve heyecan verdiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğine teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ada Kıbrıs projesine destek vermekten gurur duyuyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olarak Ada Kıbrıs projesine destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Projeyi iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve ortak geleceğe inancın somut bir göstergesi olarak gördüklerini belirten Bolat, AJet markasıyla KKTC’ye yönelik seferlerde 6 bin TL’yi aşmayan fiyat politikasının uygulanacağını, İstanbul–KKTC hattında her gün iki özel seferle toplamda günde yedi uçuş gerçekleştirileceğini açıkladı.

26 Temmuz’daki Londra lansmanı sonrası Londra–Ercan hattında gidiş-dönüş bilet fiyatının 250 Euro olarak uygulanacağını belirten Bolat, bu kampanyayla KKTC’nin İngiltere’de daha iyi tanıtılacağını söyledi.

Ada Kıbrıs markasıyla AJet filosundaki uçaklara özel logo yerleştirildiğini, KKTC’li gençlerin kabin memuru olarak istihdam edileceği projelerin sürdüğünü belirten Bolat, adada bir hizmet ihracatçıları meclisi kurulması yönünde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Tören, protokole imzaların atılması ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.