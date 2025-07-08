Kalçasını kesti

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de Türkmenistanlı 3 kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine demir şiş ve bira şişesiyle saldırdı. Kavgada biri ağır 3 kişi yaralanırken, kısa sürede taburcu edilen zanlılar Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov mahkemeye çıkarıldı. Böbreğinden ve kalçasından yaralanan Murat Allayev’in ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 7 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Murat Allayev arasında alacak- verecek meselesinden dolayı kavga çıktığını ifade etti.

Polis; kavga esnasında Atajan Hojamkulyyev’in henüz tespit edilemeyen kesici bir aleti Murat Allayev’in sağ böbrek kısmına bir kez sokarak 2 santim ve kalça kısmına bir kez sokarak 2 santim uzunluğunda derin kesi oluşmasına sebep olup, adam öldürmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Polis; Atajan Hojamkulyyev’in delici aleti olay mahallinde bulunan Reyim Akmradov’u sol koluna ve sol göğüs iç kısmına batırarak 2 santimlik kesi oluşmasına sebep olup, yaraladığını kaydetti.

Bira şişesiyle başına vurdu

Polis memuru; Reyim Akmradov’un ise eline almış olduğu bira şişesini Atajan Hojamkulyyev’in başına

vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, henüz tespit edilemeyen kesici bir alet ile sağ arka baldırına bir kez sokmak suretiyle 2 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis; Murat Allayev’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde üroloji servisinde müşahede altına alındığını, ancak hayati tehlikesinin olmadığını, tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Reyim Akmradov’un ise gördükleri ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiklerini kaydetti.

Polis memuru; Atajan Hojamkulyyev ile Murat Allayev’in olay anında giymekte olduğu kıyafetlerin emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis memuru; zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

