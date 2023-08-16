İyisin Andreas

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen film gibi operasyon sonucu bir kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Kıbrıslı Rum Andreas Georgiou hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, 25 Mart 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı aracın Kermiya bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Yargıç, durdurulmak istenen sanığın aracını narkotik ekiplerinin üzerine doğru sürüp kaçmaya çalıştığını anımsattı. Yargıç, sanığın polis aracına çarpıp kaçtığı esnada “dur” ihtarına da uymadığı için önce havaya daha sonra aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açıldığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın buna rağmen kaçmaya devam ettiğini aktardı. Yargıç, yaşanan araçlı kovalamaca sonucu sanığın Gönyeli’de bir petrol istasyonu içerisinde durdurulduğunu; bu kez de ekiplere direnç gösterip yaya bir şekilde kaçmaya çalıştığını ifade etti.

Yargıç, sanığın makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını; kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde 983 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Ağır ceza yarıcı, sanığın soruşturmanın ardından 6 Nisan 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Miktar fazla

Yargıç, sanığın Kuzey Kıbrıs’a 983 gram uyuşturucu ithal ettiğini belirterek, bunun cüzi bir miktar olmadığını belirtti. Uyuşturucu suçlarının günden güne arttığını, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığını ifade eden Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç, sanığı yargılandığı suçlardan mahkum ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan sanığın cezasını ailesinden uzakta çekeceğini, sabıkasız ve genç bir kimse olduğunu kaydeden Yargıç, bu hususları dikkate aldıklarını belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değine ağır ceza yargıcı, kamu yararı ön planda tutularak sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.