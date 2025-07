İzinleri iptal edildi 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonu’nda yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan Abdulrahman Mohammed Shir-meet (E-25) ile Abdulrahman Othman (E-23) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Her iki zanlının öğrenci kaydının iptal edildiği belirtilirken, tutuklu yargı kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten polis; 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’e bir konuma uyuşturucu paketi bırakıldığına dair bilgi aldıklarını ve pusu görevine başladıklarını söyledi.

Polis, aynı gün iki zanlının araçla olay yerine geldiğini; Shirmeet’in içeresinde 500 gram uyuşturucu olan paketi alması üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Polis; Mohammed Shirmeet’in alıkonularak, tutuklandığını ancak aracı kullanan Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis; kaçan zanlının aynı gün Gönyeli’deki ikametgahına girerken yakalandığını açıkladı. Polis; zanlı İdris’in evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.



İki ev kiraladı

Polis memuru; zanlı Shirmeet’e kaldığı ev sorulduğunda Girne’de bir adres verdiğini ancak ikametgaha gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının ikinci kez sorgulandığını, bu kez gerçek adresini söylediğini, Girne’de kaldığı evin tespit edilerek arama yapıldığını kaydetti. Polis; yapılan aramada 7 bin 400 TL, 100 dolar, bin 805 Sterlin ve 3 bin 300 Euro nakit para bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis; zanlı Shirmeet’in ifadesinde uyuşturucuyu bir şahısla birlikte Lefkoşa’da bir konumdan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği-ni; her ikisinin de öğrenci kaydının iptal edildiğini, ele geçirilen maddenin yüklü miktarda olmasından dolayı hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu, yargılamadan kaçabileceklerini belirtti.



Askıda davası var

Polis memuru; ayrıca Shirmeet’in benzer suçtan askıda davası olduğunu belirterek, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı İdris’in avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, polise sorular sordu ve bazı iddialarda bulundu. Savunma; müvekkilinin korsan taksicilik yaptığını, olay günü zanlı Shirmeet’in kendisini alıp, bir yere götürmesi için aradığını, uyuşturucu alacağından haberi olmadığını iddia etti. Savunma; müvekkilinin korsan taksicilik yaptığı için yakalanmamak adına polisi görünce kaçtığını ifade etti.

Mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.