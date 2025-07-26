Polis araştırıyor

Lefkoşa’da sabaha karşı bir evin bahçesine giren, park halinde kilitsiz bırakılan araçtan bin 300 Sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL çalan Ferhat Kino yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalanan; hakkında ilk etapta bir gün ek tutukluluk emri alınan zanlının 6 gün daha polis hücresinde kalmasına karar verildi.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tuncay Azeri Sokak’ta bir evin bahçesinde park halinde bulunan bir şahsa ait araçtan bin 300 Sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi.

Polis; aynı gün yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; soruşturma kapsamında çevre güvenlik kameralarının incelendiğini; zanlının tespit edildiğini, 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tutuklandığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, bölgede benzer vakalar olduğunu, araç sayısının artabileceğini; çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.