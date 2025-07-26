Saygı, minnet ve özlemle

Taşpınar Şehitleri dün düzenlenen törenle anıldı. Törende şiirler okundu, şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizi ne unuttuk, ne unuturuz, ne de unuttururuz” dedi.

Taşpınar Şehitliği’ndeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı, Kurmay Albay Halil Özçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı adına 2’nci Piyade Alay Komutanı, Muhabere Albay Hüseyin İlkan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Cemal Orakcıoğlu, bazı milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çiçeklerin kabirlere sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

Törende, Doğancı İlkokulu öğrencileri Laren Alpun ve Aytül Arslan “Bayrak” ve “Benim İki Bayrağım Var” adlı şiirleri okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından tören dua okunmasıyla sona erdi.

Şehitlerimizi ne unuttuk, ne unuturuz, ne de unuttururuz

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizi ne unuttuk, ne unuturuz, ne de unuttururuz” vurgusu yaptı. Bugün Gazze’de yaşananlara işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu mezalimi 60 yıl önce yaşadığını, direndiğini, anavatan Türkiye’nin büyük desteğiyle saldırılara boyun eğmediğini kaydetti.

Artık egemenlik esastır

Kıbrıs Türk halkının onuruyla tarihte yerini aldığının altını çizen Tatar, şehitleri rahmetle anarak, ailelerine sabır diledi. Bugün hala mücadelenin devam ettiğini dile getiren Tatar, “Çünkü Kıbrıs’ta karşı tarafla nihai bir anlaşmaya henüz varamadık. O anlaşmanın da temelinde yeni siyasetimiz gereği artık egemenlik esastır. Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek o zaman herhangi bir anlaşmayla geleceğe ve gelecekteki o onurlu yaşama kavuşmamız mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ımızın içinde bulunduğu coğrafyada iki devletli siyaset bizlerin geleceği bakımından en doğru siyasettir. Bu hem Türkiye için böyledir, hem de KKTC için böyledir. Kıbrıs Türk halkının onurlu yaşamı bundan geçmektedir” diye konuştu.

Taşpınar Şehitleri

1964-1974 milli mücadele yıllarında Rumlar tarafından yapılan saldırılarda, Taşpınar Köyü’nü korumak için anının son damlasına kadar savaşan 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden 9'u Taşpınar Şehitliği'nde, diğer 3'ü ise köy mezarlığında defnedilmişti.