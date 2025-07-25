3 ayda yargı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde satın aldığı uyuşturucu maddeyi fark edildiğini düşünerek yere atan, polisin takibi sonucu yakalanan Suriyeli Ayham Alsayed Mahmoud yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada olguları aktaran polis; 14 Temmuz 2025 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Şehit Zeki Alp Soley Sokak üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis; yapılan incelemede, söz konusu maddenin, olay yerine PL 941 plakalı araçla gelen zanlı Ayham Alsayed Mahmoud tarafından alındığını; ancak çevrede bulunan bir şahıs tarafından görülünce poşeti yere atarak hızla olay yerinden uzaklaştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; yürütülen soruşturma sonucunda zanlının aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini; ancak okula devam etmediğini, dün itibariyle öğrenci kaydının iptal edildiğini belirtti. Polis; zanlının sabıkası olduğunu ve 2023 yılından beri arandığını söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



