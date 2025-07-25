Yangın uçağı alın

Ömer KADİROĞLU



Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangınları büyük bir üzüntüyle izleyen KKTC vatandaşları, olası bir tehlikeye karşı mücadele edebilmek için yetkililere önlem çağrısında bulundu. Vatandaşlar, yangın uçağı ve helikopteri alımı için harekete geçilmesini istedi.

Ne dediler?..

Mehmet Hanifi Kılıç

"Türkiye'de ve Kıbrıs'ın güneyinde yaşanan büyük orman yangınlarından bizler de önemli dersler çıkarmalıyız. Beşparmak Dağları’nda 1995 yılında yaşanan orman yangınından ders almamız gerekiyordu ama almadık. O dönem bir yangın söndürme uçağı alacağımıza, polis için 20 adet BMW marka cip alındı. Bence imkânımız var ama bu işi yapan yok. Güney Kıbrıs'ın da Allah yardımcısı olsun. Gördükçe üzülüyoruz. Bulunduğum bölgelerde ve gittiğim yerlerde kuru otlar, şişeler ve çöpler çok fazla. İnsanlar da duyarlı değil; çöplerini gelişigüzel çevreye atıyorlar, bu da yangın riskini artırıyor. Arabada giderken sigarasını dışarı atanlar hâlâ akıllanmadı."

Hasan Ergin

"Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta yaşanan büyük orman yangınlarından ciddi dersler çıkarmalıyız. Bu yangınlara sebep olan kim olursa olsun, kesinlikle en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ormanlarımız tükendikçe bizler de tükeneceğiz. Bencilliği bir kenara bırakıp ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Ne yazık ki; çevreye karşı duyarlı değiliz ve bu durum yangın riskini artırıyor. Yetkililerden beklentimiz; orman bölgelerini korumak için tüm önlemlerin alınması ve insanları ağaç dikmeye teşvik etmeleridir."

Mehmet Şahan

"Türkiye ve Kıbrıs'ın güneyinde yaşanan yangınları görüp ciddi önlemler almamız gerekiyor. Toplum olarak ve yetkililer olarak çevreye karşı duyarlı olup yangın riskini azaltmalıyız. Her yerde kuru otlar, çöpler, cam şişeler doğaya gelişigüzel atılmış. Hatta bazı duyarsız kişiler içtikleri sigaraları araçlarından dışarı atıyor. Düz alanlarda çıkan yangınlara müdahale etmek kolay ama dağlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale için yangın söndürme uçağı ya da helikopter gereklidir."

Hüseyin Uzunoğluları

"Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de büyük orman yangınları var, bundan ders almamız gerekiyor. Devlet vatandaşları bilgilendirmeli, vatandaşlar da çevreye karşı duyarlı olmalıdır. İçilen sigaralar, cam şişeler ve çöpler çevreye atılmamalıdır. Vatandaşlar da bu konuda devlete yardımcı olmalı. Yaşadığım ve gittiğim yerlerde, özellikle köy içlerinde kuru otlarla dolu bahçeler var; bunlara belediyeler müdahale etmeli ve ilgili şahıslara yaptırım uygulanmalıdır. Devletten beklentimiz, hem karadan hem de havadan yangınlara müdahale edebilecek ekipmanların temin edilmesidir. Bunlar, 50 yıllık KKTC'nin çoktan çözmesi gereken sorunlardır."

Rasim Çolakoğlu

"Kıbrıs’ın güneyinde ve Türkiye’de yaşanan yangınlardan ders alarak gerekli ekipmanları temin etmeli ve yangınları önlemeliyiz. Ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yaşadığım veya ziyaret ettiğim yerlerde yangına sebep olabilecek her şeyden uzak durmalı ve çevreyi temiz tutmalıyız. En tepeden en alta kadar herkese sorumluluk düşüyor."

Ergün Yahat

"Kıbrıs’ın güneyinde ve Türkiye’de çıkan yangınlardan ders almamız gerekiyor. Yangın söndürme uçakları ve diğer ekipmanlar alınmalı; yangın risklerini azaltacak çalışmalar yapılmalıdır. Gittiğim yerlerde veya kaldığım bölgelerde yangına sebebiyet verebilecek çok fazla çevre kirliliği ve çöp var. Halkın da çevreye karşı daha duyarlı olması şart. Yolda giderken çöplerini ya da yanan sigarasını dışarı atan, içtiği cam şişeyi pencereden fırlatan insanlar bu yangınlardan ciddi dersler çıkarmalı."

Ömer Tülek

"Halk olarak çevreye karşı daha duyarlı olmalı ve sigara izmaritlerini, cam şişeleri doğaya atmamalıyız. Kaldığım ya da gittiğim yerlerde çevreye atılmış ve yangın riski oluşturan çok fazla çöp var. Boğaz Piknik Alanı’ndan geçerken eşimle çevreye atılmış cam şişeler hakkında konuştuk ve bu alanın yangın riski taşıdığını fark ettik. Bu yüzden çevremize karşı daha duyarlı olmalı ve riskli davranışlardan uzak durmalıyız."