Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana gelen acı olayda 4 yaşındaki Yusuf Mutlu hayatını kaybetti. Çimen Sokak üzerinde bulunan bir evin garaj yolunda geri manevra yapan 19 yaşındaki Ü.M., kullanımındaki araçla minik Yusuf’a çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Yusuf’un ablası olduğu öğrenilen Ü.M. kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldı.

Haspolat’ta acı olay

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 24 Temmuz 2025 tarihinde, saat 20.05 sıralarında, Haspolat'ta meydana geldi.

İlk tespitlere göre, Ü.M.(K-19), Çimen Sokak üzerinde bulunan ikametgahın garaj yolunda kullanımında bulunan araç ile geri geri çıktığı sırada, aracının arka kısmında bulunan Yusuf Mutlu’ya çaptı. Olayda ağır yaralanan Yusuf Mutlu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 19 yaşındaki zanlı tutuklandı.