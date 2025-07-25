Kısa sürede yakalandı

Lefkoşa’da sabaha karşı bir evin bahçesine giren Ferhat Kino, park halinde kilitsiz bırakılan araçtan bin 300 Sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında ilk etapta bir gün ek tutukluluk emri alınırken, bölgede yaşanan benzer vakalarla bağlantısının araştırılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tuncay Azeri Sokak’ta bir evin bahçesinde park halinde bulunan bir şahsa ait araçtan bin 300 Sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi.

Polis; aynı gün yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; soruşturma kapsamında çevre güvenlik kameralarının incelendiğini; zanlının tespit edildiğini, 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını; bölgede meydana gelen benzer vakalar olduğunu, zanlının bu vakalarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını belirterek, ilk etapta bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.