Çarşı güneye kaydı

Eski bakanlardan Hasan Özbaflı, Kuzey Kıbrıs’taki pahalılık ve diğer sorunlar yüzünden halkın mutlu ve huzurlu bir yaşam süremediğini söyledi. Özbaflı; alışverişlerin artan bir şekilde güneye kaydığına dikkat çekti.

Diyalog’a konuşan Özbaflı şunları kaydetti:

“Maalesef ülkemiz KKTC’nin şu anki durumu verilen mücadele ile bağdaşmıyor. İnsanlara ülkede eziyet çektirip, cehennemi yaşatıyoruz. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. Son 51 yılda geldiğimiz noktadan benim olmadığım kadar halk da mutlu değildir. KKTC kurulduktan sonra kurumlarımızı doğru kurgulayamadık. Ülkenin ana sorunu enerjidir. Bu devlette yaşayan hiçbir vatandaş enerjide özellikle de elektrikte yaşananları hak etmedi. Tüm bu sorunlara yönelik çözüm var ancak kişisel çıkarlar her şeyin önüne geçiyor. Üretim, sanayi ve turizmi yok ettik. Bu alanlarda Güney Kıbrıs’a mahkum olduk. İnsanlar bugün her şeyini güneyden karşılar duruma geldi.”

Çözüm beklentim yok

Hasan Özbaflı Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı:

“Çözüm için bir umudum yok. Hele de kısa sürede bir çözüm için hiç umutlu değilim. Bizimle federasyon yapmak isteyen bir toplum yok karşımızda. O nedenle de ufukta bir çözüm gözükmüyor. Rumlarla bir anlaşma ve yakınlaşma umudu da yok. Siyasilerin çözüm adına söyledikleri her şeyin altı boş. Kurumlarımız sahtekar bir yapıya bürünmüş durumda.”

Siyaset gerçekçi olmalı

Hasan Özbaflı ülkenin önde gelen sorunlarını şöyle değerlendirdi:

“Sağlık bu ülkenin bence en önemli sorunudur. İnsanca yaşam hakkının yanında insanlar almaları gereken sağlık hizmetlerini de alamamaktadır. Çağdışı tedavi yöntemleri ile baş başa bırakılmış durumdalar. İlaca erişemiyorlar. Eğitim diye bir şey kalmadı ülkede, sahte diplomalar ülkeyi sarstı. Ülkenin diğer önemli bir sorunu da yine bahsettiğim gibi enerjidir. Bu çağda bu sorunu yaşıyor olmamız bir utançtır. Sosyal ve kültürel alanda çok sorunumuz var. Geçen bu 51 yılda dürüst konuşmak gerekirse her şeyi tozpembe göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. Tüm bu sorunların çözümü siyasetten geçer. Gerçekçi olup tüm sorunları ortaya koyalım. Siyaset kurumunun gerçekleri görerek, gerçekçi hareket etmesi gerekiyor. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılması için siyasi irade şarttır.”

