‘Doğanın imzası’

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Doğanın İmzası” farkındalık projesinin sergi açılışı yapıldı. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde açılan sergide farklı yaş gruplarından katılımcıların birlikte ürettiği eserler yer alıyor. Sergi, 31 Temmuz Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, serginin açılışına Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğu ve belediyenin çevre danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün katıldığı belirtildi. Her iki isim de projeyle ilgili birer konuşma yaptı.

Fotoğraf, resim ve seramiği bir araya getiren sergide; 12 fotoğrafçının çektiği kareler ile Gönyeli SAM eğitmenleri ve kursiyerlerinin çizim ve seramik çalışmaları yer alıyor.

Sergide, Kıbrıs’a özgü yerel türlerin sanatsal bir bakış açısıyla görünür kılınmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Şerife Gündüz, projenin doğa ve sanatın buluştuğu bir farkındalık süreci olduğunu söyledi. “Doğayı anlatmak, aslında hayatı anlatmaktır” diyen Gündüz, projeyle Kıbrıs’a özgü türleri görünür kılmayı, halkın doğayla bağını güçlendirmeyi ve bilimsel bilgiyi sanatla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Amcaoğlu: Kent kimliği doğaya gösterilen saygıyla şekillenir

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise konuşmasında, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda kent kültürü vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Doğaya ve sanata inanan insanların ortak emeğiyle hazırlanan sergiden gurur duyduklarını belirten Amcaoğlu, “Kentler sadece yollarıyla ya da binalarıyla değil; insanıyla, kültürüyle ve doğaya gösterdiği saygıyla kimlik kazanır” dedi.

Amcaoğlu, “Çevre dostu bir belediyecilik anlayışını sözle değil, projelerle ortaya koyduk” diye konuştu.

Amcaoğlu, serginin geleceğe bırakılan anlamlı bir imza olduğunu da vurguladı.

