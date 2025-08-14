Metehan eziyete dönüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Tufan Er-hürman, Doğanköy’de bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının müzakerecilik görevi beş yıldır ortada yok. Geçmişteki dönemlerde geçiş noktaları açıldı, bir dönem Yeşil Hat Tüzüğü geçti, bir dönem İslam İşbirliği Teşkilatı’na üyelik gerçekleşti. Ancak bu dönemde tek bir geçiş noktası açılmadığı gibi, Metehan bir eziyete dönüştü. Ona dahi bir çözüm üretilmedi” dedi.

Erhürman’a, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti.

Erhürman, “Ülke olarak hiç bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşamadık” iddiasında bulunarak, hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamının, uluslararası arenada “toplum liderliği" olarak tanınan makam olduğu-nu söyleyen Erhürman, “Dışarıya açılan tek penceredir. AB, BM ve Türkiye Cumhuriyeti ile görüşerek temsil edecek olan makam da bu makamdır” diye konuştu.

Daha önceki Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde müzakere süreçlerinin devam ettiğini anımsatan Er-hürman, bir tek bu dönemde müzakere yapılmadığını söyledi. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının müzakerecilik görevi beş yıldır ortada yok. Geçmişteki dönemlerde geçiş noktaları açıldı, bir dönem Yeşil Hat Tüzüğü geçti, bir dönem İslam İşbirliği Teşkilatı’na üyelik gerçekleşti. Ancak bu dönemde tek bir geçiş noktası açılmadığı gibi, Metehan bir eziyete dönüştü. Ona dahi bir çözüm üretilmedi” dedi.

“Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz”

Erhürman, “Beş senedir yaratılan boşluk, hepimizin hayatından çok şey aldı götürdü. Sadece bulun-duğumuz noktada kalmadık, geriye de gittik” iddiasında bulundu.

"Geleceğini bu ülkede kuran herkesle birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullanan Erhürman, beş senedir Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparıldığını iddia etti.

"Dünyaya anlatacağımız çok şey var. Halkın sorunlarını dünyaya anlatma zorunluluğumuz var. Biz artık geleceğini bu ülkede kurmak isteyen herkesle geleceğimizi kurmak zorundayız” diyen Tufan Erhürman, “Bu ülkeye sevgi bağıyla bağlı olan, geleceğini burada kuran, çocuklarına insan onuruna yaraşır bir ülke bırakmakla yükümlü olduğunu düşünen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Söz veriyorum: Hiç kimse bu halkın onurunu ve gururunu kıramayacak, hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden geleme-yecek” ifadelerini kullandı.

Talat: Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz

Doğanköy’deki halk buluşmasında söz alan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, “Önü-müzdeki seçim, birlikte yola çıktığımız, halkla kol kola yürüyeceğimiz bir seçim olacak” dedi.

“Sesimizi, sözümüzü hep birlikte yükselteceğiz” diye konuşan Talat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne-mine işaret etti.

