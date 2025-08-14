Zirve öncesi tehdit

ABD Başkanı Trump, Putin'le görüşmesinin iyi geçmesi halinde kısa süre içerisinde Zelenski'nin de yer alacağı ikinci bir toplantı yapmak istediğini açıkladı. Trump, Rusya'nın savaşı sonlandırmaması halinde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi halinde, kısa süre içinde Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve kendisinin yer alacağı ikinci bir toplantı yapmak istediğini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından kısa bir ikinci görüşme yaparız. Bunu derhal yapmak isterim ve eğer onlar da isterse, Başkan Putin, Başkan Zelenski ve benim katılacağım kısa bir ikinci toplantı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının “10 üzerinden 10” olarak değerlendirilebilecek kadar verimli geçtiğini söyleyen Trump ayrıca, "Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" açıklamasında bulundu.

Alaska zirvesi 15 Ağustos’ta

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede, 2022 yılından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barışa yönelik başlıkların tartışılması bekleniyor.

Avrupalı liderler ve Ukrayna ise, görüşmelerde Ukrayna'nın haklarının korunması gerektiği görüşünde.

AB’den kritik mesajlar

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilecek görüşme öncesinde bir araya gelen AB liderleri ve Ukrayna lideri Zelenski'den açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirerek, Trump’tan Ukrayna’da barışın Avrupa ve Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarını koruyacak şekilde sağlanması için çalışmasını istediklerini söyledi.

Alaska’da yapılacak Trump–Vladimir Putin görüşmesi öncesinde konuşan Merz, Ukrayna’nın toprak konularında müzakereye hazır olduğunu ancak Rus işgalinin yasal olarak tanınmasının söz konusu olmayacağını vurguladı.

“Eğer ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışırsa, bu çabasında tam desteğimizi alabilir” diyen Merz, “Ukrayna, takip eden tüm görüşmelerde masada olmalı. Öncelik ateşkes olmalı” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın herhangi bir ateşkes anlaşmasında Ukrayna’nın toprak konularında söz sahibi olması gerektiğini söylediğini belirtti. Bu açıklama, Trump, Avrupa liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılan ve Alaska’daki Putin görüşmesini şekillendirmeyi amaçlayan toplantıdan çıkan ilk somut mesaj oldu.

