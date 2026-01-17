Gündemi değiştiren belgesel

İngiltere’de yayın yapan “Channel 4” adlı televizyon kanalında, Ayia Napa’da kadınların kötü şartlarda yaşadıkları ve köle gibi çalıştırıldıklarına dair “şok edici” iddiaların yer aldığı bir belgesel yayınlandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, belgeselde, genç kadınların insani olmayan koşullarda barındığı, cinsel istismara uğradığı, şiddet gördüğü ve yaptığı işin karşılığını alamadığına dair görüntülerin yer aldığını yazdı.

Gazete, Rum İşçi Federasyonu PEO’nun, belgeselde yer alan iddiaların hemen araştırılmasını ve İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda izahat verilmesini talep ettiğini kaydetti.

Habere göre PEO, belgeselde yer alan görüntülerin, yıllardır süregelen iş ve cinsel istismar konusundaki endişeleri, işçi haklarının ihlal edilmesini ve yasal prosedürlerin uygulanmaması konusundaki şikayetleri teyit ettiğini ifade ederek, uluslararası alanda ortaya çıkan şikayetlerin, yabancı işçi istihdamına ilişkin çerçevenin yeniden gözden geçirilmesini gerektirdiğini belirtti.

Gazete, POGO Kadın Örgütü’nün de belgeselde yer alan görüntülerin endişe verici olduğunu ve görüntülerin cinsiyete dayalı modern kölelik örneği olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026, 10:00