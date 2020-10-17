İkiside Lefkoşa'da oy kullanıcak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım sürerken, iki adayın oy kullanma saatleri belli oldu. Her iki adayın da saat 11.00’de oy kullanacağı açıklandı.

UBP’nin adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, oyunu yarın saat 11.00’de, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta kullanacak.

Bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, aynı saatte oyunu kullanmak üzere Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndaki 223 numaralı sandığa gidecek.

Öte yandan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik ise, saat 12.00’de Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 138 numaralı sandıkta oy verecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday olan UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.

İkinci tur seçim takvimine göre propaganda süresi bugün 18.00’de dolacak.

Seçmen sayısı 72 kişi arttı

KKTC'de geçen pazar yapılan ve 11 adaydan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısında ilk tura göre 72 artış oldu.

Geçen hafta 198 bin 957 kayıtlı seçmenin 738 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimin ikinci turunda, bir haftalık sürede 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazanan 72 kişinin daha eklenmesiyle rakam 199 bin 29'a yükseldi.

11 adaylı oy pusulasında tercih yapan seçmenler, bu kez sadece iki adaylı bir pusulayla karşılaşacak ve yine tercih edecekleri adayın adının ve ambleminin altındaki boş kutuya "evet" mührünü, sadece bir kez vurmak suretiyle oy kullanacak. Yasa gereği oy pusulasının ilk sırasında partili aday olan UBP adayı Ersin Tatar'ın, ikinci sırada ise bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın adı yer alıyor.

Oy kullanma 08.00-18.00 arası

Oy kullanmaya gidecek vatandaşlar Coronavirüs önlemleri gereği maske takmak zorunda olacak. Sandıklarda seçmenlere işlemleri öncesi eldiven verilecek. Seçmenlerin, oy kullanmadan önce kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetini sandık kuruluna sunarak kimliğini ispatlaması gerekiyor.

Oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak ve aralıksız devam ederek 18.00'de tamamlanacak.

YSK, seçim sonucunu ilk tura göre daha da erken saatte, saat 20.00 civarında açıklamayı hedefliyor.

Oyunuzu nerede kullanacaksınız?

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını YSK’nın //www.mahkemeler.net ve //ysk.mahkemeler.net adreslerinden NEREDE OY KULLANACAĞIM uygulamasını kullanarak, yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecekler.

Yine sonuç elde edilemediği takdirde, ymgenelsekreter@hotmail.com veya yskgenelsekreter@hotmail.com e-mail adreslerinden veya şu telefonlardan öğrenilebilecek

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32- 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70- 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92 - 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99

Oy kullanırken eldiven takılacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, Coronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu takvimi uyarınca propaganda süreci, Cumartesi saat 18.00’de tamamlanacak ve ardından seçim günü yasakları devreye girecek.

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

Seçim günü yasakları neler?

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilecek

Yüksek Seçim Kurulu, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde seçmenlerin kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport ve sürüş ehliyeti ibraz ederek oy kullanabileceklerini hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuya ilişkin 33 numaralı duyurusu şöyle:

“18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, aşağıdaki belgelerden birini Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabilir.

1. Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2. Polis kimlik kartı.

3. Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

pasaportu.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerekmektedir. Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar. İlgililere duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 10:44