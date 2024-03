Kadınlar hünerlerini sergiledi

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve İskele Mimoza Inner Wheel Kulübü iş birliğiyle

“Kadın ve Sanat” temalı etkinlik düzenledi. Bafra’da gerçekleştirilen etkinliğe Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Başkanı Akile Kader, TOGEH Başkanı Sibel Dinçyürek, Büyükkonuk Ekoturizm Derneği Başkanı Louis Cemal ve bölge halkı katıldı. Etkinlikte kadınlar sanatsal hünerlerini ortaya koydu.

Etkinlikte konuşan Tuğlu, Belediye olarak üreten kadınları her alanda desteklediklerini belirtti. Tuğlu, “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü toplum demektir.” dedi.

Belediye Başkanı Tuğlu, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği tarafından düzenlenen “Kadın ve Sanat” temalı etkinliğe katıldı.

Tuğlu, 8 Mart’ın emekçi kadınların birlik, beraberlik ve dayanışma mücadelesinin bir kez daha tüm dünyaya hatırladığı bir gün olduğunu belirterek, “Bana göre bir gün değil aslında her gün hatırlamalıyız.” dedi.





Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 09:52